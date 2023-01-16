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16:55, 16 января 2023Наука и техника

Android изменили ради TikTok

9to5Google: на планшетах Android появилась поддержка горизонтального отображения TikTok

Фото: Marko Djurica / Reuters

Специалисты Google и TikTok добавили в Android функцию горизонтального отображения видео. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Журналисты медиа обратили внимание на баннер в магазине Google Play, с помощью которого пользователей Android уведомили об изменениях. Создатели Android объяснили, что обновили ОС ради TikTok — добавили корректно работающий режим ландшафтной ориентации для отображения видео.

В обновлении приложения популярной соцсети появилась возможность просматривать видео, расположив планшет горизонтально. В этом случае экран устройства будет разделен на две части: в левом столбце будет располагаться окно с роликом, в правом — комментарии к видео.

По словам журналистов, данная возможность ранее была добавлена на некоторых складных смартфонах — например, телефонах серии Galaxy Z Fold. Специалисты отметили, что за последние месяцы Google адаптировала многие приложения для комфортного использования на планшетах. Авторы полагают, что изменения могут быть связаны с планами запустить фирменный планшет Google Pixel.

В сентябре стали известны системные требования операционной системы Android 13. Выяснилось, что для установки ОС необходимо не менее 2 гигабайт оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти.

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Андрей Ставицкий
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