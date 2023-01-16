Стало известно об изготовлении первого боекомплекта суперторпед «Посейдон»

Изготовлен первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для подлодки «Белгород»

В России изготовлен первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения «Белгород», пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

Он сообщил о завершении раздельных испытаний основных узлов «Посейдона», включая ядерную энергетическую установку. «Первый боекомплект "Посейдонов" изготовлен, в ближайшее время их получит подлодка "Белгород"», — подчеркнул источник.

При этом официального подтверждения этой информации пока нет. 10 января стало известно, что экипаж К-329 «Белгород» проекта 09852 завершил серию бросковых испытаний макета ядерной торпеды «Посейдон», считающейся «оружием Судного дня».

Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» является аналогом «Курска». Субмарина была спущена на воду в апреле 2019 года.