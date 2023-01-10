Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:23, 10 января 2023Наука и техника

В России испытали макет «торпеды Судного дня»

АПЛ «Белгород» завершила бросковые испытания макета ядерной торпеды «Посейдон»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Экипаж российской атомной подводной лодки (АПЛ) специального назначения К-329 «Белгород» проекта 09852 завершил серию бросковых испытаний макета ядерной торпеды «Посейдон», считающейся «оружием Судного дня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству.

По его словам, подлодка «Белгород» завершила серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон». Собеседник агентства отметил, что целью испытаний, которую достигли, была проверка работы системы запуска «Посейдона».

«Бросковые стрельбы макета суперторпеды "Посейдон" выполнялись с тем, чтобы уточнить поведение субмарины на разных глубинах после выполнения пуска», — сказал он.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022

Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В сентябре обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд предположил, что США не смогут остановить российскую торпеду «Посейдон».

В июле «Севмаш» передал Военно-морскому флоту России атомную подводную лодку К-329 «Белгород», которая станет первым штатным носителем подводных аппаратов типа «Посейдон».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о содержании беседы Си Цзиньпина и Путина перед СВО
В России назвали три слабых места Stryker для Украины
Генсек ОДКБ заявил о безальтернативности организации
Дело блогерши Белоцерковской о фейках про российскую армию дошло до суда
Стало известно об ухудшении состояния Костомарова
Названо условие присоединения Индии к потолку цен на российскую нефть
Лондон отреагировал на сообщения об отправке танков Украине
Госпитализированный Михалков впервые высказался о своем состоянии
Глава МИД Латвии назвал разгром России интересом страны
Названы локации пунктов обогрева для бездомных в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.