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10:49, 16 января 2023Силовые структуры

Причиной убийства бывшей учительницы в Москве стал спор из-за земельного участка

В Москве мужчине предъявили обвинение в убийстве 51-летней тети из-за земельного участка

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В убийстве 51-летней женщины на северо-востоке Москвы обвинили ее племянника. В понедельник, 16 января, суд рассмотрит ходатайство следствия о его аресте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, у потерпевшей и ее племянника (сына сестры) был в собственности в равных долях участок в Подмосковье. Между мужчиной и его тетей возник спор из-за порядка пользования землей. В декабре 2022 года она обратилась в суд для установления сервитута. После этого племянник решил убить ее. 12 января он оставил дома мобильный телефон для конспирации, взял наличные, купил одежду, перчатки, балаклаву и нож и приехал к дому родственницы. После этого он поднялся на последний этаж и стал караулить жертву.

Утром он позвонил в дверь, закрыв глазок рукой. Когда тетя открыла дверь, обвиняемый схватил ее за шею и не менее 11 раз ударил жертву ножом. Когда женщина упала, мужчина перетащил ее тело в квартиру, покинул место преступления и выкинул одежду. Как уточнялось 13 января, погибшая ранее работала учительницей в школе. Вместе с ней проживал 25-летний сын, его отец умер, когда ребенок был еще маленьким. Молодой человек работал и помогал матери деньгами.

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Утром накануне убийства соседи женщины видели рядом с ее квартирой неизвестного в камуфляже, который представился сотрудником военкомата. Он сказал жильцам дома, что сыну бывшей учительницы была вручена повестка, однако тот не явился в военный комиссариат в указанное время. Мужчина также интересовался у соседей, дома ли женщина и ее сын.

Вскоре после этого соседка потерпевшей услышала, как та кричит «Отойди, я тебя не знаю!», а спустя время: «Помогите!» и «Не надо!» Свидетельница увидела в глазок, как мужчина заносит окровавленную женщину в квартиру, после этого крики стихли. Тело убитой с ножевыми ранениями в области спины и шеи было найдено утром 13 января.

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Елизавета Новикова
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