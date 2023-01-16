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16:14, 16 января 2023Экономика

Киргизия ограничила вывоз наличной валюты

Кабмин Киргизии ввел временное ограничение на вывоз из страны наличной валюты

Фото: Shutterstock

Кабинет министров Киргизии ввел временное ограничение на вывоз из страны наличной иностранной валюты, заявила пресс-служба правительства.

Теперь для нерезидентов и иностранных граждан установлен лимит в 5 тысяч долларов наличными. Для резидентов и граждан республики ограничение менее жесткое — можно беспрепятственно вывозить до 10 тысяч долларов наличными, а если сумма оказывается больше, то взимается платеж в размере 10 процентов от той ее части, что превышает порог.

В правительстве меру объяснили необходимостью обеспечить финансово-экономическую безопасность, стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке, а также защитить национальные интересы. Пограничной службе и Государственной таможенной службе страны поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение вывоза наличных долларов.

С начала военных действий на Украине в обменных бюро и коммерческих банках Киргизии наблюдается нехватка наличных долларов, сообщает ТАСС. В декабре о распространении дефицита по всей стране заявил Национальный банк Кыргызской Республики (НБК), назвав его главными причинами нарушение логистических цепочек при поставах валюты и спекуляции населения с целью получения прибыли из-за курсовой разницы валют.

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Софья Ермакова
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