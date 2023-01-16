Киргизия ограничила вывоз наличной валюты

Кабмин Киргизии ввел временное ограничение на вывоз из страны наличной валюты

Кабинет министров Киргизии ввел временное ограничение на вывоз из страны наличной иностранной валюты, заявила пресс-служба правительства.

Теперь для нерезидентов и иностранных граждан установлен лимит в 5 тысяч долларов наличными. Для резидентов и граждан республики ограничение менее жесткое — можно беспрепятственно вывозить до 10 тысяч долларов наличными, а если сумма оказывается больше, то взимается платеж в размере 10 процентов от той ее части, что превышает порог.

В правительстве меру объяснили необходимостью обеспечить финансово-экономическую безопасность, стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке, а также защитить национальные интересы. Пограничной службе и Государственной таможенной службе страны поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение вывоза наличных долларов.

С начала военных действий на Украине в обменных бюро и коммерческих банках Киргизии наблюдается нехватка наличных долларов, сообщает ТАСС. В декабре о распространении дефицита по всей стране заявил Национальный банк Кыргызской Республики (НБК), назвав его главными причинами нарушение логистических цепочек при поставах валюты и спекуляции населения с целью получения прибыли из-за курсовой разницы валют.

