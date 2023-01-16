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15:58, 16 января 2023Экономика

В Европе назвали срок начала совместных закупок газа

ЕК: совместные закупки газа странами ЕС начнутся уже весной

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович назвали срок начала совместных закупок сжиженного природного газа (СПГ) странами блока — механизм будет запущен уже весной 2023 года. Его цитирует ТАСС.

Шефчович дал такой прогноз во время выступления на первом заседании Энергетической платформы ЕС, которая создана для подготовки совместных закупок. Европейские государства решили приобретать газ таким способом, чтобы прекратить конкуренцию внутри блока и снизить цены.

По словам еврокомиссара, в начале весны ЕК опубликует общие потребности Евросоюза в газе на этот год, а закупки в рамках нового механизма начнутся «задолго до лета».

В январе Bloomberg со ссылкой на аналитиков заявил, что теплая зима спасла Европу от энергетического кризиса — запасы в газохранилищах к середине зимы остались на высоком уровне, а цены на газ опустились. Помимо высоких температур на снижение цен повлияло и сокращение потребления газа в ЕС. 16 января биржевые цены на газ в Европе опустились до 639 долларов за тысячу кубометров — это дешевле, чем год назад, когда Россия была крупнейшим поставщиком топлива в Европу.

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Софья Ермакова
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