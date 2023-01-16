На российской трассе «Газель» взорвалась после ДТП с фурой и попала на видео

На трассе в Нижегородской области «Газель» взорвалась после ДТП с фурой и попала на видео

На трассе М-7 в Нижегородской области «Газель» взорвалась после столкновения с фурой. Кадры аварии публикует группа «Мой Нижний Новгород» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как после столкновения транспортных средств одно из них взрывается. В этот момент на дороге появляется огромная вспышка огня, после чего мощное пламя разгорается. На другой видеозаписи показана сгоревшая дотла «Газель» на обочине.

Внутри «Газели» был газовый баллон, который взорвался в результате ДТП. Как пишет nn.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД, авария произошла из-за того, что водитель фуры выехал на встречную полосу — там он столкнулся с «Газелью» и Mercedes. Водитель взорвавшегося транспортного средства успел выбраться из салона и остался жив, пострадал водитель фуры.

Ранее фура взорвалась на трассе М-11 в результате аварии в Новгородской области. На опубликованных кадрах ДТП видно, как водитель грузовика потерял управление, большегруз съехал к отбойнику, врезался в него, затем произошел взрыв.