ФСБ сообщила о начатом расследовании пожара в военкомате Братска

В ФСБ сообщили о возбуждении дела о порче имущества по факту пожара в военкомате Братска

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в военкомате Братска. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Расследование ведется по статье об умышленном уничтожении или порче имущества. Уголовное дело находится в ведении МВД.

9 января сообщалось, что полиция ведет поиск неизвестного, устроившего пожар в военкомате Братска. Около двух часов ночи находившиеся в здании на Рябиновой улице женщина-охранник и полицейский заметили возгорание и вызвали пожарных, которые быстро потушили огонь.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного, одетого во все черное, который перелез через металлический забор и бросил в окно первого этажа здания бутылку с горючим.

В результате пожара были повреждены кабинеты на первом и втором этажах, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Никто не пострадал.