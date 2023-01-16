Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:46, 16 января 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о начатом расследовании пожара в военкомате Братска

В ФСБ сообщили о возбуждении дела о порче имущества по факту пожара в военкомате Братска

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в военкомате Братска. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Расследование ведется по статье об умышленном уничтожении или порче имущества. Уголовное дело находится в ведении МВД.

9 января сообщалось, что полиция ведет поиск неизвестного, устроившего пожар в военкомате Братска. Около двух часов ночи находившиеся в здании на Рябиновой улице женщина-охранник и полицейский заметили возгорание и вызвали пожарных, которые быстро потушили огонь.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного, одетого во все черное, который перелез через металлический забор и бросил в окно первого этажа здания бутылку с горючим.

В результате пожара были повреждены кабинеты на первом и втором этажах, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Белоруссия вместе с Россией начала летно-тактические учения
Тарасова высказалась о возможном переходе дочери Тутберидзе в сборную Израиля
Создатели Starlink договорились с астрономами
Анджелина Джоли повторила свой культовый наряд из 1990-х годов
В США сообщили о прибытии украинских военных для обучения на ЗРК Patriot
«Газпрому» предсказали потерю еще трети поставок за рубеж
В Госдуме отреагировали на идею о трате маткапитала на оплату услуг ЖКХ
Премьер Польши решил убедить политиков Германии в передаче танков Leopard Киеву
Катавшийся в горах на снегоходе россиянин погиб под лавиной
В Севастополе система ПВО сбила второй за сутки беспилотник
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.