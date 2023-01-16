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19:35, 16 января 2023Силовые структуры

Профессор МГТУ имени Баумана стал фигурантом дела о взятках от студентов

Против 77-летнего профессора МГТУ имени Баумана возбудили дело за взятки от студентов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Против бывшего преподавателя МГТУ имени Баумана возбудили дело за коррупцию. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает MK.RU.

По информации издания, в 2021-2022 годах доктор физико-математических наук получил по 20 тысяч рублей от троих студентов. За взятку фигурант должен был закрыть ученикам задолженности без экзамена.

Отмечается, что в прошлом году 77-летний профессор вышел на пенсию и закончил преподавательскую деятельность.

Ранее стало известно, что в Челябинской области осудят доцента кафедры Уральского государственного университета физической культуры за взятки от студентов за зачеты.

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Екатерина Власова
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