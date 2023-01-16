Директор российской школы отреагировала на обвинения из-за инфаркта у ученицы

Директор школы в Рязани посчитала историю об инфаркте ученицы после конфликта заказом

Исполняющая обязанности директора школы №62 Рязани Светлана Ворнакова в беседе с «Лентой.ру» отреагировала на сообщения о том, что после конфликта с ней у ученицы случился сердечный приступ. Женщина назвала эту информацию политическим заказом.

Ранее в сети появилась петиция с требованием уволить директора. По словам авторов, мать девочки сообщила во «ВКонтакте», что женщина раскритиковала старшеклассницу за то, что та пришла на уроки в теплой толстовке, которая не соответствовала школьной форме. После этого у подростка случился сердечный приступ.

По словам Ворнаковой, никакого конфликта не было, и если возникают какие-то вопросы, они решаются с родителями и ребенком во внутренней обстановке. «Я считаю, что это политический заказ, это всем понятно. Впереди выборы в Рязанскую городскую Думу, я являюсь депутатом Рязанской городской Думы, вот и складывайте паззлы», — прокомментировала директор.

Петицию с требованием уволить директора школы разместил некий Владимир Фомин. Ее подписали уже свыше 1,3 тысячи человек.

Ранее в январе стало известно, что в школе в Красноярске произошла драка между учительницей географии и ученицей. Произошедшее попало на видео.

