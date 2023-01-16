Экс-депутат Рады рассказал о планах Киева ликвидировать главкома ВСУ

Кива заявил, что президент Украины Зеленский хочет ликвидировать главкома ВСУ Залужного

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готовит ликвидацию главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Соответствующий пост о планах Киева опубликован в его Telegram-канале.

«Зеленский давно обеспокоен и раздражен популярностью и растущим авторитетом главнокомандующего внутри украинского общества. Который может и хочет при удобном случае заменить президента», — рассказал бывшему депутату источник, добавив, что убийство Залужного хотят представить как результат российской спецоперации на территории Украины.

Кива назвал Зеленского слабым и самовлюбленным человеком, который будет безжалостно уничтожать тех, кто претендует на пост главы государства.

В ноябре 2022 года украинский президент попросил главнокомандующего ВСУ снизить уровень публичности. Причиной послужили результаты социологических опросов, согласно которым на Украине растет популярность военного.