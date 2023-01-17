Автор книги про Байдена рассказал о не верившем в угрозы покушения Зеленском

Автор книги о Байдене заявил, что глава ЦРУ предупреждал Зеленского о подготовке покушений

Автор книги «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома», американский журналист и публицист Крис Уиппл утверждает, что Владимира Зеленского предупреждали о готовящихся на него покушениях. По его словам, это сделал директор ЦРУ Уильям Бернс во время поездки в Киев в январе 2022 года. Об этом пишет The Independent.

Книга должна выйти 17 января, издание частично пересказывает ее содержание. В предисловии Уиппл не сообщает источник информации, но отмечает, что она основана на беседах с высокопоставленными лицами из «ближнего круга» Байдена. В частности, с главой аппарата Белого дома Роном Клейном.

Автор пишет, что США делились с Киевом разведывательными данными, однако к этим предупреждениям в Киеве не отнеслись серьезно. Поэтому Бернс по поручению Байдена лично отправился в украинскую столицу, чтобы убедить Зеленского в «реальности угрозы». И, якобы, лишь после этого Зеленский начал «мыслить трезво».

Также Бернс встречался с Зеленским в Киеве в ноябре прошлого года. В ходе визита он подтвердил приверженность США оказывать поддержку Украине.