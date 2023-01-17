Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:52, 17 января 2023Мир

Автор книги про Байдена рассказал о не верившем в угрозы покушения Зеленском

Автор книги о Байдене заявил, что глава ЦРУ предупреждал Зеленского о подготовке покушений

Фото: Nathan Howard / Globallookpress.com

Автор книги «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома», американский журналист и публицист Крис Уиппл утверждает, что Владимира Зеленского предупреждали о готовящихся на него покушениях. По его словам, это сделал директор ЦРУ Уильям Бернс во время поездки в Киев в январе 2022 года. Об этом пишет The Independent.

Книга должна выйти 17 января, издание частично пересказывает ее содержание. В предисловии Уиппл не сообщает источник информации, но отмечает, что она основана на беседах с высокопоставленными лицами из «ближнего круга» Байдена. В частности, с главой аппарата Белого дома Роном Клейном.

Автор пишет, что США делились с Киевом разведывательными данными, однако к этим предупреждениям в Киеве не отнеслись серьезно. Поэтому Бернс по поручению Байдена лично отправился в украинскую столицу, чтобы убедить Зеленского в «реальности угрозы». И, якобы, лишь после этого Зеленский начал «мыслить трезво».

Также Бернс встречался с Зеленским в Киеве в ноябре прошлого года. В ходе визита он подтвердил приверженность США оказывать поддержку Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Российские и белорусские хакеры украли данные Налоговой службы США
Госсекретарь США посетит Китай
Рианна снялась в нижнем белье собственного бренда
Автор книги про Байдена рассказал о не верившем в угрозы покушения Зеленском
Генштаб Британии обеспокоился отправкой танков Challenger 2 на Украину
Российская конкурсантка рассказала об избегавшей ее украинке на «Мисс Вселенной»
В Госдуме высказались о возможном переходе дочери Тутберидзе в сборную Израиля
Байдена упрекнули в нежелании прозрачного расследования дела о документах
Объяснена ускоренная эволюция генома человека
Миссия МАГАТЭ начала работу на Южно-Украинской АЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.