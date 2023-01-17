Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:14, 17 января 2023Мир

Байден и Шольц обсудили помощь Украине

Белый дом: президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц по телефону обсудили помощь Украине
Олаф Шольц и Джо Байден

Олаф Шольц и Джо Байден. Фото: Lukas Barth / Reuters

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили по телефону помощь Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Как уточняет пресс-служба правительства ФРГ, в ходе беседы политики согласились, что поддержка Украины должна быть эффективной, долгосрочной и согласованной, передает ТАСС.

21 декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут украинской стороне ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. 16 января самолет с сотней военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыл на военную базу Форт Силл в американском штате Оклахома для обучения применению Patriot.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине назвали условия серьезного рассмотрения переговоров
В ООН обеспокоились свободой вероисповедания на Украине из-за двух новых законов
Установлена личность пронесшего флаг России на матч Australian Open зрителя
Жительница столицы пожаловалась на высокие цены в провинциальном городе
Названо условие для ускорения поставок вооружений Украине
Создана стимулирующая рост новых клеток пленка для ожогов
Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине
Microsoft захотел сократить более десяти тысяч сотрудников
Кадыров сообщил о взятии опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении
Пушилин прокомментировал слухи о запрете на ношение бороды для военных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.