Байден и Шольц обсудили помощь Украине

Белый дом: президент США Байден и канцлер ФРГ Шольц по телефону обсудили помощь Украине

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили по телефону помощь Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Как уточняет пресс-служба правительства ФРГ, в ходе беседы политики согласились, что поддержка Украины должна быть эффективной, долгосрочной и согласованной, передает ТАСС.

21 декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут украинской стороне ЗРК Patriot в рамках военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. 16 января самолет с сотней военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыл на военную базу Форт Силл в американском штате Оклахома для обучения применению Patriot.