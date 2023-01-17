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10:15, 17 января 2023Ценности

Полина Гагарина показала фигуру в купальнике

Певица Полина Гагарина показала фигуру на новом снимке в купальнике и коротких шортах

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская поп-исполнительница Полина Гагарина показала стройную фигуру на новом снимке в бикини. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

35-летняя певица опубликовала фотографию, на которой она прыгает на пляже перед океаном. Знаменитость запечатлели в черном купальнике с лифом-бандо и коротких джинсовых шортах, ткань которых развевается при движении. При этом волосы артистка распустила, а от макияжа отказалась. Кроме того, на ней не было аксессуаров и солнцезащитных очков.

Подписчики восхитились внешним видом Гагариной в комментариях под публикацией. «Худышка», «Замечательное фото!», «Это красиво», «Какая стройная», «Какая пташка», «Просто вау», — высказывались многочисленные поклонники.

В декабре 2022 года Полина Гагарина также продемонстрировала лицо без макияжа. Знаменитость разместила в соцсетях фото, на котором позирует перед камерой в белом свитере, сидя на черном кожаном диване.

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Карина Черных
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