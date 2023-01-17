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14:48, 17 января 2023Россия

Минобороны заявило о перехвате 14 снарядов РСЗО «HIMARS» и «Ольха»

Минобороны России отчиталось о перехвате 14 снарядов РСЗО «HIMARS» и «Ольха»

Фото: Sgt. James Hobbs / Globallookpress.com

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехвачено 14 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «HIMARS» и «Ольха». Об этом во вторник, 17 января, журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что цели были поражены в районах населенных пунктов Уды Харьковской области, Смоляниново Луганской народной республики (ЛНР), а также городов Донецк и Харцызск Донецкой народной республики (ДНР).

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Евгения Куликова
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