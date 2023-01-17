Зарплаты в Британии рекордно выросли

Bloomberg: уровень средний заработной платы в Великобритании вырос на рекордные 6,4%

Уровень средней заработной платы без учета премий в Великобритании вырос на 6,4 процента с сентября по ноябрь по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, что стало рекордным увеличением за всю историю расчета этого показателя с 2001 года, не считая пиковых значений в разгар пандемии, следует из данных Управления национальной статистики (ONS) страны.

Наибольший рост зарплат произошел в частном секторе — на 7,2 процента, тогда как в государственном секторе увеличение составило лишь 3,3 процента. В то же время в реальном выражении (с учетом инфляции) средний уровень зарплат год к году снизился на 2,6 процента, хотя еще в период с апреля по июнь фиксировалось падение на 3 процента.

Резкий рост уровня оплаты труда наблюдается на фоне падения безработицы ниже 4 процентов и дефицита рабочей силы в стране, что вынуждает работодателей бороться за квалифицированных сотрудников, указывает Bloomberg. Напряжение на британском рынке труда остается одним из главных препятствий для развития бизнеса и экономики страны, сказала руководитель отдела кадровой политики Британской торговой палаты Джейн Граттон.

Кризисные явления наблюдаются на трудовом рынке по всему миру. Так, Международная организация труда спрогнозировала, что в 2023 году рост занятости замедлится в два раза по сравнению с прошлым годом до 1 процента, а число безработных увеличится на три миллиона человек. Глобальный экономический спад приведет к тому, что людям придется соглашаться на низкооплачиваемую работу и проводить на рабочем месте большее количество часов.