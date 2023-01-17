Сестра Бузовой задумалась о покупке еще одного объекта в Турции

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна рассказала о возможной покупке нового жилья в Турции

Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой, предпринимательница и блогер Анна Бузова задумалась о покупке нового жилья в Турции. Об этом она рассказала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Бузова ответила на вопросы подписчиков, планирует ли она переезд в Турцию и получила ли гражданство этой страны. По ее словам, она и ее возлюбленный Константин Штрыкин пока не рассматривают переезд и получение гражданства или вида на жительство и собираются приезжать туда лишь для отдыха. Предприниматель добавила, что, возможно, они присмотрят себе еще один объект недвижимости, но уже для инвестиции.

«Переезд в Турцию на ПМЖ мы не рассматриваем. Мы будем здесь отдыхать и перезагружаться и, возможно, если я немного научусь мыслить как инвестор... будем что-то еще присматривать!» — поделилась с подписчиками планами блогер.

Ранее Бузова сообщила, что она вместе с возлюбленным приехала в Турцию, чтобы решить вопросы, связанные с документами на приобретенную в 2022 году квартиру в Аланье, а также ее ремонтом. В новых публикациях она показала Штрыкина, который делает замеры помещения, а также вид на море, открывающийся с балкона. Блогер добавила, что они забыли заказать мебель на балкон и поэтому планируют сделать это в следующий приезд.

В декабре стало известно, что Ольга Бузова отметила новоселье с друзьями в своей квартире в Москве и показала ее интерьер. Судя по публикациям звезды, он выполнен преимущественно в пастельных тонах — белом, бежевом, светло-розовом. Акцентами выступают такие детали, как шторы и кресла синего цвета, а также полы, двери и шкафы с геометрическим рисунком.