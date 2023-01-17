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11:46, 17 января 2023Россия

Россиянка нашла мертвым прогуливавшего уроки сына-одиннадцатиклассника

Жительница Челябинска нашла сына-одиннадцатиклассника мертвым в квартире

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Жительница Челябинска нашла сына-одиннадцатиклассника мертвым в квартире. В день трагедии юноша прогуливал уроки, сообщается на сайте KP.RU.

По данным издания, россиянка вернулась с работы, около 40 минут ходила по квартире, и только потом решила заглянуть в комнату сына. Там она увидела школьника без сознания.

Одноклассники характеризовали подростка как скрытного и нелюдимого. По их словам, он всегда сидел за последней партой и подолгу смотрел в окно.

Кроме того, юноша до этого пытался свести счеты с жизнью из-за бывшей девушки. Тогда трагедии удалось избежать, и классного руководителя попросили обратить особое внимание на учащегося.

Накануне произошедшего в квартире у подростка ночевала его новая возлюбленная. «В отношениях у них было все в порядке. В тот вечер они смотрели аниме, не ругались. Строили планы на будущее», — пояснил источник KP.RU.

Тело подростка направили на судмедэкспертизу.

Ранее сообщалось, что на Кубани подросток покончил с собой в прямом эфире после ссоры с подругой. Перед смертью мальчик попрощался со знакомыми через эфир в социальной сети и заявил, что любит их, назвав свою жизнь «серой».

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Анна Щербакова
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