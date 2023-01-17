Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:54, 17 января 2023Россия

Россиянин покончил с собой в снятой на сутки квартире

В Чите мужчина покончил с собой в снятой на сутки квартире

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Чите мужчина покончил с собой в квартире, которую арендовал на сутки. Об этом сообщает портал «Чита.Ру».

Как стало известно, 16 января россиянин, которому на вид было около 50 лет, снял квартиру в доме на Новобульварной улице и на следующий день должен был уехать в родной поселок Приаргунск. Предположительно, он совершил самоубийство ночью. Причины поступка неизвестны.

Гибель мужчины подтвердил источник портала в следственных органах. По его словам, насильственных признаков смерти на теле погибшего не обнаружили.

Похожий случай произошел 16 декабря 2022 года в городе Пласте Челябинской области. Там 20-летняя студентка покончила с собой в квартире, которую тоже сняла на сутки. Тело россиянки нашел ее молодой человек. Прибывшие на место медики констатировали смерть девушки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Офис президента Украины принял отставку Арестовича
Кейт Бланшетт раскритиковала патриархат и призвала актрис к солидарности
Россиянин покончил с собой в снятой на сутки квартире
Стала известна дата следующего боя Александра Емельяненко
Беспилотные автомобили назвали угрозой для экологии
Россия расширила санкционный стоп-лист для иностранных граждан
Вице-мэра Новосибирска отдали под суд за клевету на депутата Госдумы
Швеция выступила за передачу Киеву замороженных российских активов
В Литве оценили шансы Украины вступить в НАТО
Четверо россиян похитили занимающуюся продажей питьевой воды женщину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.