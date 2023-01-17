Испугавшийся собаки клиента курьер выпрыгнул с третьего этажа и умер

В Индии курьер испугался собаки клиента, выпрыгнул с третьего этажа здания и умер

23-летний курьер по доставке еды Мохаммед Ризван из города Хайдарабад, Индия, испугался домашней собаки клиента и умер, выпрыгнув с третьего этажа здания. Об этом сообщает The Times of India.

Мужчина выполнял заказ и принес еду женщине по имени Шобхана в жилой комплекс. Когда один из родственников женщины открыл курьеру дверь, на него внезапно набросилась немецкая овчарка. Ризван впал в панику и, испугавшись, что собака укусит его, побежал прочь. В состоянии шока мужчина выпрыгнул из окна дома и упал на асфальт.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи срочно доставила пострадавшего в больницу. Врачи боролись за жизнь Ризвана в течение четырех дней, однако он скончался от полученных травм.

Полиция выясняет детали произошедшего. Официальные лица заявили, что Шобхана не будет арестована. «В ближайшее время ей вручат уведомление о необходимости явиться в полицию для дальнейшего расследования», — заявил сотрудник правоохранительных органов.

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