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20:54, 17 января 2023Наука и техника

Медитацию связали с улучшением здоровья

General Psychiatry: медитация благотворно влияет на физическое и психическое здоровье

Фото: unsplash

Регулярная медитация, практикуемая тибетскими буддистскими монахами, является умственным упражнением, которое может благотворно повлиять на физическое и умственное здоровье. Согласно результатам исследования ученых Шанхайского университета, опубликованного в журнале General Psychiatry, медитация влияет на состав микробиоты кишечника, которая, в свою очередь, влияет на работу мозга через ось «микробиота-кишечник-мозг».

Специалисты проанализировали образцы фекалий 56 буддийских монахов и жителей соседних районов, секвенировав ген, который кодирует 16S рибосомную РНК (16S рРНК). Эта РНК представляет собой одну из трех типов рибонуклеиновых кислот, образующих основу бактериальной рибосомы. По результатам секвенирования были получены данные о различиях в микробиоте между теми, кто практиковал медитацию, и теми, кто этого не делал. Буддийские монахи выполняли медитативные практики шаматха и випассана не менее двух часов в день в течение 3-30 лет.

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Показатели разнообразия в кишечной микробиоте существенно различались между двумя группами людей. В частности, у тех, кто регулярно медитировал, наблюдалось высокое разнообразие таких родов бактерий, как Prevotella, Bacteroides, Megamonas и Faecalibacterium. Это, в свою очередь, было связано с разнообразием бактериальных метаболических путей, в том числе биосинтез гликанов, а также метаболизм и биосинтез липополисахаридов. В группе медитации также снижались уровни факторов риска в крови, такие как холестерин и аполипопротеин B.

Известно, что гликаны могут уменьшать воспаление кишечника, улучшать барьерную функцию и смягчать колит, вызванный инфекцией. Кроме того, исследователи выявили различия в сигнальных путях, которые воздействуют на нервную систему через микрофлору кишечника. Например, у буддийских монахов был повышен уровень адипоцитокина, снижение которого связано с депрессией и тревогой, и уменьшался уровень толуола, который усиливает тревожность и вызывает гибель нейронов.

Ось «микробиота-кишечник-мозг» образована двусторонней связью между мозгом и микробиотой кишечника и осуществляется через побочные продукты микробной жизнедеятельности, иммунные, воспалительные пути и гормональные пути, а также через реакцию на стресс и блуждающий нерв, связывающий мозг и брюшную полость.

Шаматха — тип медитации, главная цель которой состоит в достижении ментального покоя и концентрации ума через сосредоточение на одном объекте или мантре. Випассана в буддизме определяется как практика, позволяющая постичь истинную природу реальности, что достигается через наблюдение за дыханием.

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Александр Еникеев
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