Постпред при ООН Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это началось задолго до специальной военной операции. «Эти действия киевского режима напрямую угрожают последствиями для мира и безопасности», — заявил он.

По его словам, у России нет цели уничтожить Украину как государство, «однако мириться с тем, что у наших границ формируется человеконенавистническая, русофобская и антихристианская диктатура, мы не могли и не будем».

Ранее Небензя заявил, что Россия готова к сценарию, который позволит достичь цели спецоперации на Украине мирным путем. Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН дипломат отметил, что закончить СВО можно будет только тогда, когда с территории Украины перестанет исходить угроза для России и прекратится дискриминация русскоязычного населения страны.

