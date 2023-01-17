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14:02, 17 января 2023Среда обитания

В российском регионе ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива дизельного топлива

Фото: Елена Верещака / ТАСС

В селе Ярцево в Енисейском районе на севере Красноярского края произошел разлив нефтепродуктов. Из-за происшествия власти российского региона приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС), передает ТАСС со ссылкой на сообщение местной Единой дежурно-диспетчерской службы.

Режим ЧС введен с 10 утра 17 января по московскому времени. Разлив произошел на складе временного хранения горюче-смазочных материалов ООО «Енисейэнергоком». По словам временно исполняющего обязанности директора компании Романа Орищука, вылилось 10-12 тонн дизельного топлива.

В декабре на западе Украины в результате разлива нефтепродуктов произошло загрязнение реки Днестр. Лабораторные исследования выявили превышение допустимых норм загрязнения в 200 раз. В Ивано-Франковской областной военной администрации заявили, что ситуация находится под контролем.

Ранее разлив нефтепродуктов произошел в акватории Таманского залива в Краснодарском крае. В воду попало около трех тонн мазута. На место происшествия были направлены экстренные службы, территорию оградили.

Александра Качан
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