Стали известны подробности о жертвах из разрушенного обстрелом ТЦ в Донецке

Жители Донецка рассказали о погибшей в разрушенном обстрелом ТЦ в Донецке женщине

При обрушении торгового центра в результате обстрелов в Донецке погибли две сотрудницы аптеки и один мужчина. Местные жители рассказали «Ленте.ру» подробности о погибших и работе спасателей на месте происшествия.

По словам местных жителей, постройка рухнула от обстрела приблизительно рано утром 16 января, двух сотрудниц, успевших прийти на работу, нашли только глубокой ночью.

«Сотрудники МЧС работали весь день без перерыва. Правда, весь день. Многие говорят, что работали они слишком медленно, но, видимо, такая специфика работы — нужна осторожность, — отметила местная жительница Марина. — Работали и сами спасатели, и психологи. Приходили волонтеры, пытались помогать сотрудникам, чем могли».

По словам Марины, рядом с обрушившимся зданием находится детский сад. Самих детей там сейчас не осталось — слишком велик риск, но ряд сотрудниц по-прежнему выходит на работу.

«Они прибежали с горячим чаем, поили им спасателей. Было очень холодно, тем более, работали они весь день, так что огромное им спасибо за помощь. Сейчас мы все должны помогать друг другу, кто чем может», — уверена женщина.

Многие обратили внимание на девушку, сидевшую рядом с завалами и не двигавшуюся с места. Ею оказалась 22-летняя дочь одной из погибших. Все время, пока спасатели разбирали завалы, девушка ждала у разрушенного здания.

«Елена (погибшая сотрудница аптеки — прим. Ленты.ру) была моей соседкой и мы дружили с ней. Она была очень порядочным, добрым, скромным человеком, такую же воспитала дочку. Она работала в этой аптеке более 10 лет, всегда бабушкам и не только бабушкам, но и всем кто обращался, носила лекарства домой. Дочь очень любила свою мать, она очень хороший ребенок. Самый страшный день ее ждет завтра. И бабушку с дедушкой, которым придется хоронить своего ребенка», — рассказала Виктория.

При разборе завалов торгового центра в Калининском районе Донецка, обрушившегося вследствие обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), спасатели извлекли тела двух женщин. Об этом сообщает МЧС Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале. Ранее из-под завалов ТЦ также извлекли тело погибшего мужчины.