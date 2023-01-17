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18:39, 17 января 2023Экономика

Доля газа из России в импорте одной европейской страны сократилась почти вдвое

E-Control: доля газа из России в импорте Австрии в ноябре 2022 года упала с 79% до 41%
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Lisa Leutner / Reuters

В ноябре 2022 года Австрия сократила долю российского газа в общем импорте почти в два раза по сравнению с февралем — с 79 процентов до 41 процента. Об этом свидетельствуют данные государственного информационного портала.

Между тем доля поставок в европейскую страну из других государств выросла на 38 процентных пунктов, составив 59 процентов. За ноябрь Австрии удалось сократить потребление газа на 20,1 процента в годовом выражении.

Согласно статистике, по состоянию на 15 января текущего года газовые хранилища страны заполнены на 87,2 процента, что выше минимальной отметки стратегических резервов в 20,9 процента. На уровне австрийских запасов газа положительно сказалась теплая погода в регионе, а также резкий рост доли ветрогенерации — более четверти в общей выработке электроэнергии в Евросоюзе.

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На фоне благоприятных погодных условий цены на газ в Европе упали до минимума с августа 2021 года. В ходе торгов 17 января цена февральского фьючерса на газ по индексу TTF в нижней точке опускалась до 580 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала котировки отскочили от этой отметки до 668 долларов за тысячу кубометров.

В течение прошлого года ЕС активно диверсифицировал поставки газа, перенаправляя импорт с России на другие страны. В итоге блоку удалось заместить 80 процентов российского трубопроводного газа, заявила ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

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Мария Грушко
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