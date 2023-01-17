Похищенные картины знаменитых художниц нашли в мотеле вместе с наркотиками

Fox News: в США нашли похищенные картины знаменитых художниц стоимостью 400 тысяч долларов

В США похищенные картины стоимостью 400 тысяч долларов (27,5 миллиона рублей) нашли в номере мотеля, там же обнаружили оружие и тысячи таблеток наркотиков. Об этом сообщает Fox News.

Пять дорогостоящих полотен, два из которых — работы знаменитых американских художниц Элен де Кунинг и Джейн Фрейлихер, были похищены 14 декабря 2022 года в городе Боулдер, штат Колорадо. Сотрудники компании, перевозившие произведения искусства из Калифорнии в Колорадо и Нью-Мексико, остановились на ночлег в отеле. Утром они обнаружили, что замки на бронированном фургоне с ценностями вскрыты, а полотна пропали.

О том, что картины находятся в номере одного из мотелей города Лейквуд к югу от Боулдера, удалось узнать сотруднику патрульной службы Патрику Михану. Полицейские управления двух городов устроили совместную операцию, в ходе которой дорогостоящие произведения искусства были изъяты.

Помимо картин, в номере были обнаружены другие похищенные предметы, а также оружие и почти две тысячи таблеток опиоидного наркотика. Позже правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался 31-летний Брэндон Камачо-Левин. В общей сложности мужчине предъявлено около 20 обвинений.

«Мы не только вернули эти произведения искусства в полной сохранности, но и не дали попасть на улицы смертельно опасным наркотикам, которые являются настоящей чумой нашего общества», — заявил на пресс-конференции начальник полиции Боулдера Марис Херольд.

Ранее сообщалось, что работа художника Виллема де Кунинга «Женщина-Охра», похищенная в 1985 году, была снова выставлена на всеобщее обозрение. Произведение искусства было обнаружено в 2017 году.

