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16:01, 17 января 2023Бывший СССР

Эстония заменит посла на Украине

Эстония заменит посла на Украине Кууска, который закончит работу летом 2023 года

Фото: Shutterstock

Эстония заменит посла на Украине Каймо Кууска, который закончит работу в Киеве летом 2023 года. Об этом заявил пресс-секретарь эстонского Министерства иностранных дел Таави Аудо, передает Postimees.

«Послы обычно назначаются в принимающую страну на четыре года. Этим летом Каймо Кууск завершит свой четвертый год работы послом в Киеве, таким образом, его пребывание на Украине завершится», — рассказал он.

По информации источников Postimees, его должность займет Аннели Кольк, которая на данный момент находится в Анкаре, где представляет Эстонию в качестве посла в Турции, Азербайджане и Иране. При этом внешнеполитическое ведомство государства не объявляло нового представителя на Украине. «Процесс назначения нового посла еще продолжается», — отметил Аудо.

Между тем в Эстонии пройдет встреча министров обороны государств, которые поддерживают Киев. В ходе заседания главы ведомств обсудят дальнейшее оказание военной помощи украинской стороне. На встрече также будет присутствовать глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

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Кристина Есикова
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