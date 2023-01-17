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08:28, 17 января 2023Мир

В Таиланде взорвался нефтяной танкер

В Таиланде взорвался нефтяной танкер, восемь человек пропали без вести

Фото: Reuters

В Таиланде на реке Мае Клонг в районе Муанг загорелся и взорвался нефтяной танкер, восемь рабочих пропали без вести. Об этом сообщает Bangkok Post.

Обращение о взрыве на борту танкера Smooth Sea 22 поступило в полицию около 9:17 утра (5 утра по мск). Отмечается, что танкер проходил регулярное техническое обслуживание на верфи, и его баки были пусты.

«Взрыв был слышен и ощущался в радиусе нескольких километров. В домах выбиты оконные стекла. Примерно через час в Морском департаменте сообщили, что пожар на судне взят под контроль», — рассказали в газете.

Ранее на нефтяном танкере «Арктика» в Кронштадте загорелись две каюты на площади 10 квадратных метров. Загоревшееся судно было пришвартовано в Кронштадте для проведения ремонтных работ. Пожару присвоили второй ранг сложности.

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Виктория Кондратьева
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