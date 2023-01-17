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19:34, 17 января 2023Силовые структуры

Гражданку Украины осудили на семь лет за подстрекательство к убийству россиянина

Под Курском осудили на семь лет украинку, подговорившую знакомого задушить ее сожителя

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Касторенский районный суд в Курской области приговорил к семи годам колонии 42-летнюю гражданку Украины, обвиняемую в подстрекательстве к убийству. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным следствия, в июле 2016 года гражданский муж фигурантки, гражданин России, продал квартиру в Москве и купил комнату в общежитии в поселке Касторное. В начале сентября он вместе с тремя приятелями и своей возлюбленной приехал в поселок, чтобы оформить регистрацию. После этого двое его товарищей вернулись Москву, а сам хозяин комнаты, один из его друзей и гражданская жена остались в Касторном.

Спустя несколько дней они втроем поехали на берег реки, чтобы отдохнуть. Украинка, испытывая неприязнь к сожителю, стала подговаривать знакомого убить его. Чтобы спровоцировать конфликт, женщина рассказала возлюбленному, что его обманули при продаже квартиры в столицы. В этот момент приятель потерпевшего, поддавшись на уговоры, подошел к товарищу, толкнул его, и, когда тот упал на землю, задушил. Затем вместе с сожительницей убитого он сбросил его тело в реку.

Отмечается, что дело в отношении убийцы было прекращено, так как в ходе расследования он скончался.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом задержали мужчину, стрелявшего в парня бывшей девушки и попавшего в себя.

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Владимир Шарапов
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