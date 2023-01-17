Власти приграничного с Украиной региона объяснили звуки взрыва над селом

Ростовский губернатор Голубев объяснил звук взрыва над селом работой самолета ВС России

Звук взрыва и инверсионные следы в небе над селом Родионово-Несветайское в Ростовской области связаны с работой самолета российских Вооруженных сил по целям в зоне проведения спецоперации на Украине. Такое объяснение привел в Telegram-канале губернатор приграничного региона Василий Голубев.

Власти попросили жителей Ростовской области сохранять спокойствие. «Самолет ВС РФ, находясь в зоне патрулирования, обнаружил и произвел пуск ракеты по цели в зоне СВО», — написал Голубев.

Губернатор Ростовской области подчеркнул, что российские военнослужащие выполняют свою работу.

До этого жительница Родионово-Несветайского сельского поселения рассказала порталу 161.ru, что взрыв прогремел днем во вторник, 17 января, и был такой силы, что «аж стекла затряслись». Поселение Родионово-Несветайское расположено в 40 километрах от Свердловского района Луганской народной республики.