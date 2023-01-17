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09:54, 17 января 2023Культура

Умер 31-летний американский певец Си Джей Харрис

На 32-м году жизни умер американский певец Си Джей Харрис

Фото: Brett Carlsen / Getty Images

На 32-м году жизни умер американский певец Си Джей Харрис. Об этом сообщает E! News.

Артист умер 15 января. По предварительным данным, правоохранительные органы не обнаружили на теле исполнителя следов насильственной смерти. Точная причина гибели музыканта в настоящее время уточняется.

Си Джей Харрис обрел широкую популярность в 2014 году, заняв шестое место в 13-м сезоне шоу American Idol. Тогда певец был признан одним из десяти лучших финалистов американской программы. На сцене артист исполнил композиции Can't You See группы Marshall Tucker Band и Gravity Джона Майера.

По словам Харриса, в 2010 году он также пробовал принять участие в шоу American Idol, The X-Factor и The Voice, однако во всех трех передачах ему не удалось пройти дальше первого тура.

«Это так больно. Си Джей был моим соседом по комнате на American Idol, а затем жил по соседству со мной во время живых выступлений. Мы мгновенно подружились и сформировали братскую группу», — написал коллега Харриса Калеб Джонсон, занявший первое место в 13-м сезоне программы.

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Анастасия Астахова
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