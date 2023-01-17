Президент Финляндии рассказал о реакции Путина на решение о членстве в НАТО

Президент Ниинистё рассказал о реакции Путина на решение Финляндии вступить в НАТО

На границе Финляндии с Россией тихо, несмотря на опасения президента Саули Ниинистё из-за решения вступить в состав стран НАТО. Об этом политик заявил в интервью изданию Merkur.

Ниинистё рассказал, что между ним и российским коллегой Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого российский президент спокойно отреагировал на решение Хельсинки вступить в НАТО. Он предположил, что Путин не усмотрел в этом опасности для России.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление стран в альянс. Пока на это не согласились две страны, входящие в состав альянса — Венгрия и Турция. Тем не менее Столтенберг считает, что они изменят свою позицию в 2023 году.