Рассекречена стоимость iPhone 15

Window of Technology: Apple поднимет цены на смартфоны iPhone 15 Pro и 15 Ultra

Компания Apple намерена поднять цены на премиальные смартфоны. Об этом сообщает Forbes.

Журналисты медиа сослались на отчет популярного канала на Weibo Window of Technology. Согласно ресурсу, запланированные на 2023 год смартфоны Apple будут доступны по завышенным ценам. В рассекреченном отчете не уточняется, по какой конкретно цене американская компания будет продавать устройства серии iPhone 15, однако сообщается, что удорожание затронет только премиальные модели.

По мнению специалистов Forbes, IT-гигант может поднять стоимость смартфонов iPhone 15 Pro и 15 Ultra на 100 долларов — в этом случае устройства будут обходиться минимум в 1099 и 1199 долларов соответственно. Авторы отметили, что такой шаг создаст ценовой разрыв в размере 300 долларов между базовыми и премиальными телефонами. Ожидается, что таким образом компания получит больше прибыли от продаж дорогих флагманов и привлечет внимание к iPhone 15 и 15 Plus.

Также в отчете Window of Technology было отмечено, что все смартфоны новой серии получат 48-мегапиксельную камеру и экранный вырез Dynamic Island. Анонс устройств линейки iPhone 15 ожидается осенью.

Отчет китайского источника противоречит сообщению инсайдера из Южной Кореи под ником yeux1122. Согласно его данным, опубликованным в конце 2022 года, Apple будет продавать iPhone 15 и 15 Plus по сниженной цене — за 799 и 699 долларов соответственно.