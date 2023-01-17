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20:34, 17 января 2023Забота о себе

Коллега актера Джеффа Бриджеса рассказала о его борьбе за жизнь во время съемок

Актриса Бреннеман рассказала, как Джефф Бриджес снимался во время борьбы с раком

Кадр: телесериал «Старик»

Американская актриса Эми Бреннеман рассказала, как актер Джефф Бриджес снимался с ней в сериале «Старик» во время лечения рака. О борьбе актера за жизнь на съемках его коллега вспомнила в беседе с People.

По словам 58-летней Бреннеман, она провела с 73-летним Бриджесом бок о бок 60 дней съемок. «Серьезно, мы не играли ни с кем другим больше, и это меня изменило», — призналась она.

Внезапно, продолжила актриса, Бриджес на некоторое время пропал со съемочной площадки. «У него нашли рак. Честно скажу, он излучал жизнелюбие во время лечения. Я говорила, что он победит болезнь», — говорит Бреннеман, которой Бриджес звонил с сеансов химиотерапии. Актеру стало труднее, когда он заразился коронавирусом: его голос, рассказала актриса, стал напоминать треск сверчков. «Это сложно. Он же такой общительный. Но он боролся за свою жизнь», — сказала Бреннеман.

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В 2021 году Бриджес рассказывал, что за год до этого у него нашли неходжкинскую лимфому — рак лимфатической системы, — и из-за подавленного лечением от онкологического заболевания иммунитета он едва не умер от COVID-19. Он провел в больнице несколько месяцев, испытывал постоянные боли и не мог перевернуться без помощи медсестры. Сейчас актер находится в ремиссии.

Ранее сообщалось, что актрисе Ребел Уилсон в 2017 году пришлось перенести на ногах сотрясение мозга. Она рассказала, что 16 часов отработала на съемочной площадке с травмой головы.

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Александра Лисица
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