В Совфеде объяснили влияние военного положения на отмену смертной казни

Клишас заявил, что военное положение не может отменить мораторий на смертную казнь в РФ

Военное положение, которое ввели в некоторых субъектах России, не может являться основанием для отмены моратория на смертную казнь. Об этом во вторник, 17 января, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

«Военное положение в регионе не может являться основанием для отмены на его территории моратория на смертною казнь. Конституция и решения КС таких исключений не знают», — написал сенатор.

Клишас добавил, что Конституцию России обязаны соблюдать все, в том числе и власти новых субъектов страны.

Ранее о возвращении смертной казни высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что его позиция по этому вопросу не поменялась, и сослался на мнение председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, который отметил, что для этого придется поменять Конституцию.

Зорькин, комментируя эту идею, счел, что повышенная напряженность конкретного периода истории не должна служить поводом для создания «неоправданного перевеса в сторону суровости». Обществу, напротив, нужно демонстрировать гуманистический характер российского права, привнося в жизнь людей добро, человеколюбие и гуманизм.