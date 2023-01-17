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11:07, 17 января 2023Бывший СССР

В России оценили вероятность временного прекращения огня в зоне СВО на Крещение

Сенатор Карасин усомнился в возможности временного прекращения огня в зоне СВО на Крещение

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин усомнился в возможности прекращения огня в зоне специальной военной операции (СВО) на Крещение. Так в разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность временного перемирия.

«Если бы прекращения огня на Крещение было бы возможно, то это было бы великолепно. Но у меня есть сомнения по поводу киевских властей», — заявил сенатор.

Карасин отметил, что любые подобные мероприятия должны быть двусторонними, иначе они теряют свой смысл.

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5 января президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня в зоне спецоперации на Рождество. Отмечается, что такое решение было принято после обращения с соответствующей просьбой патриарха Кирилла. Однако украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные могли спокойно отметить Рождество. Священнослужитель предложил временной промежуток с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

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Алена Шевченко
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