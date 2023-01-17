Министр обороны Латвии приехала в Киев

Глава Минобороны Латвии Мурниеце приехала в Киев обсудить необходимое Украине вооружение

В Киев приехала глава министерства обороны Латвии Инара Мурниеце, сообщил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Его слова приводит официальный Telegram-канал украинского парламента.

«Заручился поддержкой обороноспособности Украины, предметно обсудив необходимые для дальнейшей борьбы виды вооружения», — сообщил Стефанчук, поблагодарив Ригу за военные поставки.

Ранее стало известно, что Словакия закончила выполнение контракта, заключенного с Украиной в июне — 16 января Киев получил последнюю самоходную гаубицу Zuzana 2. Всего в рамках договора было поставлено восемь машин этого типа.