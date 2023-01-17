52-летняя россиянка зарезала ударившего ее мужа и попала в СИЗО

В Липецкой области арестовали 52-летнюю женщину, зарезавшую 57-летнего супруга за удары

В Липецкой области суд арестовал 52-летнюю женщину, зарезавшую 57-летнего супруга. Об этом во вторник, 17 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 15 января фигурантка поссорилась с мужем в доме на улице Новой в деревне Измайловка. Когда мужчина ударил женщину, она разозлилась, взяла нож и ударила им супруга, нанеся смертельное ранение. Подозреваемая сама позвонила в полицию.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Россиянка признала вину, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

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