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09:07, 17 января 2023Силовые структуры

52-летняя россиянка зарезала ударившего ее мужа и попала в СИЗО

В Липецкой области арестовали 52-летнюю женщину, зарезавшую 57-летнего супруга за удары

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области

В Липецкой области суд арестовал 52-летнюю женщину, зарезавшую 57-летнего супруга. Об этом во вторник, 17 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 15 января фигурантка поссорилась с мужем в доме на улице Новой в деревне Измайловка. Когда мужчина ударил женщину, она разозлилась, взяла нож и ударила им супруга, нанеся смертельное ранение. Подозреваемая сама позвонила в полицию.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Россиянка признала вину, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что терапевт из станицы Ленинградской задушил бывшую жену проводом от утюга во время секса.

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Екатерина Власова
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