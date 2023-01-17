Пассажир самолета бесплатно попал в первый класс и удивился «абсурдной роскоши»

Пассажир British Airways попал в первый класс и удивился шкафу и горячим полотенцам

Пассажир самолета British Airways, следовавшего из Нью-Йорка в Лондон, бесплатно попал в первый класс и рассказал про «абсурдную роскошь». О том, что удивило его в полете, он поделился в материале для Business Insider.

Мужчина рассказал, что узнал про возможность повысить класс обслуживания в аэропорту — оказалось, что такая услуга доступна ему благодаря статусу Silver British Airways в авиакомпании. Последний час перед посадкой он провел в отдельном зале ожидания с новым ремонтом, где ему предложили бесплатный завтрак и напитки. Позже сотрудники аэропорта сами предупредили путешественника о начале посадки и проводили к выходу.

Пассажир удивился просторному месту в самолете с двумя окнами и заметил, что ему выделили личный шкаф, а также предоставили туалетные принадлежности в сумке и горячее ароматизированное полотенце. Стюардесса предложила мужчине переодеться в пижаму и тапочки перед взлетом, а также принесла обширное меню для заказа завтрака.

«Я был очень впечатлен ресторанной обстановкой. Мой стол был накрыт белой льняной скатертью, несколькими наборами столового серебра и отдельными емкостями для соли и перца», — написал автор статьи.

Позже он смог посмотреть фильм на сенсорном экране с удобными проводными наушниками, отрегулировав кресло под себя. Пассажир отметил много плюсов полета в первом классе, однако подчеркнул, что не готов переплачивать за это тысячи долларов.

Ранее эксперты по путешествиям рассказали, что нужно делать пассажирам экономкласса, чтобы получить место в первом классе в самолете без доплат. Они рекомендовали пожаловаться на проблемы со здоровьем и напрямую попросить у членов экипажа пересадить в более удобное кресло.