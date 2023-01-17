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02:44, 17 января 2023Бывший СССР

Известный украинский продюсер указал на признаки наркозависимости у Зеленского

Украинский продюсер рассказал, что медики поддерживают жизнь Зеленского из-за наркотиков

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Известный украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш заявил, что жизнь президента Украины Владимира Зеленского поддерживают врачи из-за его наркозависимости. Также Бардаш считает, что оставаться у власти Зеленскому осталось недолго. Своим мнением создатель проектов «Грибы», Quest Pistols и «Нервы» поделился в интервью Youtube-каналу Tatarka FM.

В подтверждение своих слов о пристрастии президента к запрещенным веществам, Бардаш указал на мимику Зеленского. «Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день», — отметил музыкант. Он также добавил, что «тяжесть на лице» украинского лидера проявляется вовсе не из-за боевых действий, как считают некоторые. По его словам, президент беспокоится только о себе и не переживает за свой народ.

Также продюсер считает, что политика поддерживают «очень серьезные медики», чтобы он не умер. «Есть и доказательства, есть люди, присутствующие на совещаниях и на вечеринках, это и 95-й квартал», — подчеркнул продюсер.

Также музыкант предположил, что власти Зеленского «осталось недолго», даже солдаты ВСУ выступают против своего президента, а в США недовольны результатами его деятельности.

Автор книги «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома», американский журналист и публицист Крис Уиппл утверждает, что Владимира Зеленского предупреждали о готовящихся на него покушениях. И делал это лично директор ЦРУ Уильям Бернс.

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Екатерина Подвигина
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