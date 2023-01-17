Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 17 января 2023Россия

В Минздраве заявили о влиянии COVID-19 на репродуктивное здоровье россиян

Мурашко заявил, что COVID-19 повлиял на состояние репродуктивного здоровья россиян

Фото: Shutterstock

Коронавирус повлиял на состояние репродуктивного здоровья российских граждан. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его комментарий приводится на сайте ведомства.

Он рекомендовал мужчинам и женщинам фертильного возраста, которые планируют рождение детей, а также беременным своевременно прививаться против COVID-19. «Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом», — отметил Мурашко.

В ноябре 2022 года инфекционист Минздрава Владимир Чуланов сообщал, что говорить о победе над COVID-19 в России пока рано.

В 2021 году эксперт Минздрава Наталия Долгушина подчеркивала, что у женщин старше 35 лет, которые перенесли коронавирус в среднетяжелой или тяжелой форме, вероятность проблем с репродуктивной функцией в пять раз выше, чем у тех, кто не болел COVID-19. Специалист также обращала внимание на возможное снижение гормональной функции у мужчин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Материалы по теме:
В России впервые обнаружен новый вариант коронавируса «кракен». Чем он опасен?
В России впервые обнаружен новый вариант коронавируса «кракен».Чем он опасен?
12 января 2023
Не последняя буква алфавита. Что нужно знать о новом штамме коронавируса? Главное об омикроне
Не последняя буква алфавита.Что нужно знать о новом штамме коронавируса? Главное об омикроне
21 августа 2022
«Переболевшим реально плохо» России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
«Переболевшим реально плохо»России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
10 августа 2022
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слухи о продолжении мобилизации в России
В Европейском центробанке удивились росту экономики еврозоны
Летевший в Таиланд россиянин пригрозил взорвать самолет и попал на видео
Кремль отказался комментировать сообщения о сроках освобождения Донбасса
В Херсонской области найдены два тайника украинских вооруженных сил
Россиянам назвали обостряющиеся при гриппе хронические заболевания
В Кремле объяснили увеличение численности российских войск
В Кремле опровергли данные о запрете чиновникам выезжать для отдыха за границу
Обстрел Соледара со стороны ВСУ попал на видео
Арестович предсказал последствия своего ухода для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.