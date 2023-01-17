В Минздраве заявили о влиянии COVID-19 на репродуктивное здоровье россиян

Мурашко заявил, что COVID-19 повлиял на состояние репродуктивного здоровья россиян

Коронавирус повлиял на состояние репродуктивного здоровья российских граждан. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его комментарий приводится на сайте ведомства.

Он рекомендовал мужчинам и женщинам фертильного возраста, которые планируют рождение детей, а также беременным своевременно прививаться против COVID-19. «Пандемия повлияла на состояние репродуктивного здоровья нации, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом», — отметил Мурашко.

В ноябре 2022 года инфекционист Минздрава Владимир Чуланов сообщал, что говорить о победе над COVID-19 в России пока рано.

В 2021 году эксперт Минздрава Наталия Долгушина подчеркивала, что у женщин старше 35 лет, которые перенесли коронавирус в среднетяжелой или тяжелой форме, вероятность проблем с репродуктивной функцией в пять раз выше, чем у тех, кто не болел COVID-19. Специалист также обращала внимание на возможное снижение гормональной функции у мужчин.