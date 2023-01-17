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05:45, 17 января 2023Мир

Восемь человек получили ранения при стрельбе во Флориде

Во Флориде преступник ранил восемь человек на мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга

Фото: Joe Skipper / Reuters

Во Флориде преступник открыл стрельбу на мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга. Об этом сообщает CNN.

ЧП произошло в городе Форт-Пирс. Местные жители собрались на автомобильное шоу, на мероприятии было много детей. В результате восемь человек получили ранения.

Полиция не сообщила о задержании подозреваемого или о его мотивах.

2 января в американском городе Мобил (штат Алабама) вооруженный преступник открыл огонь по праздновавшим Новый год людям. Мужчина расстрелял толпу людей на городской площади. В результате один человек погиб, девять получили ранения различной степени тяжести. Полиция сумела схватить стрелка

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Марина Совина
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