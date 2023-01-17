Непал предложил России помощь в транспортировке погибших в авиакатастрофе

Посол Непала предложил помощь в транспортировке тел погибших при крушении самолета россиян

Посольство Непала в России предложило помощь российскому диппредставительству в республике по транспортировке тел четырех россиян, которые погибли при крушении самолета. Об этом рассказал посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар, его слова приводит РИА Новости.

Он выразил соболезнования родным погибших. Туладхар сообщил, что поддерживает коммуникацию с послом России в Непале Алексеем Новиковым. «Я сказал ему, что я и наше посольство хотели бы оказать всю помощь по мере необходимости», — отметил он. Посол уточнил, что в настоящее время ждет подробностей из Катманду относительно семей погибших.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines с четырьмя россиянами в Непале.

15 января на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта города Покхара в Непале потерпел крушение самолет авиакомпании Yeti Airlines. На борту лайнера находились четыре члена экипажа и 68 пассажиров, среди них — четверо россиян. Все 72 человека погибли.

