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12:18, 17 января 2023Ценности

Игги Азалия за сутки заработала 30 миллионов рублей на OnlyFans

Рэперша Игги Азалия за сутки заработала 30 миллионов рублей на продаже фото на OnlyFans

Фото: Grant Halverson / Getty Images

Хип-хоп-исполнительница Игги Азалия раскрыла сумму заработка на продаже откровенных фото, которую она получила за сутки работы. Об этом сообщает Perth Now.

Известно, что 32-летняя певица зарегистрировалась на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату. Отмечается, что стоимость месячной подписки на аккаунт рэперши составляет 25 долларов (1710 рублей). В частности, подписчикам доступны снимки Азалии в нижнем белье, клипы, музыка и другой контент ее авторства.

По информации издания, знаменитость получила 441 тысячу долларов (30,3 миллиона рублей) всего через 24 часа после регистрации на OnlyFans. «Никогда не думала, что именно на OnlyFans я могу быть такой креативной. Не ожидала, что когда-то у меня будет коллаборация с платформой», — высказалась исполнительница в одном из своих постов в соцсетях.

В мае 2019 года Азалию разозлили пошлые комментарии мужчин под ее обнаженными фото, которые неизвестные слили в сеть. Тогда рэперша назвала реакцию поклонников на утечку мерзкой.

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Майя Пономаренко
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