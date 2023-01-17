Кремль отказался комментировать сообщения о сроках освобождения Донбасса

Песков отказался комментировать сообщения о поставленных сроках освобождения Донбасса

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил главе Генерального штаба Валерию Герасимову освободить Донбасс до марта 2023 года. Его слова приводит ТАСС.

Ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на официального представителя разведки Украины Андрея Юсова сообщили, что российский лидер установил конкретные сроки освобождения территорий Донбасса. Кроме того, отмечалось, что российская армия якобы сосредоточит свои усилия на штурмовых операциях в Донецкой народной республики (ДНР).

«Нет, не мог бы [прокомментировать] и не имею ни малейшего желания», — заявил пресс-секретарь журналистам.