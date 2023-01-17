Россиян предупредили о рисках при сделках с недвижимостью по доверенности

Адвокат Бойцов рассказал о риске отзыва доверенности при заключении сделки с недвижимостью

При заключении сделок с недвижимостью по доверенности существуют ожидаемые риски для покупателя и неожиданные риски для продавца. Об этом россиян в беседе с «Лентой.ру» предупредил управляющий партнер юридической компании 4R Group, адвокат Михаил Бойцов.

Для покупателя недвижимости при заключении сделки по доверенности самый большой риск заключается в том, что она может быть уже отозвана, рассказал он. «Покупатель видит доверенность, а отозвана она или нет, он не знает. Сделка есть, а вот права на недвижимость могут не перейти — это основной риск для покупателя объекта», — уточнил адвокат.

Проверить актуальность доверенности на 100 процентов невозможно, отметил Бойцов, так как есть вероятность, что ее отзовут уже после проверки.

Условно, могли проверить вчера, а доверенность отозвана сегодня. Надо проверять реестр, например, на сайте Федеральной нотариальной палаты есть сведения об отзыве доверенности Михаил Бойцов адвокат

Находящийся за границей продавец объекта, по его словам, может столкнуться с другим неожиданным риском. Он предположил, что в текущих условиях подобная ситуация может стать не редкостью.

«Была история на слуху, когда дама уехала за границу и выписала там доверенность на право продажи своей квартиры на свою маму, а доверенность была удостоверена каким-то нотариусом из Испании. Налоговая служба увидела эту доверенность, не поленилась выяснить, что гражданка уже не резидент, потому что пребывала за границей более 183 дней в году, и начислила ей приличный налог», — поделился Бойцов.

По итогам 2022 года половина сделок со вторичным жильем совершалась по доверенности, что стало максимальным показателем за всю современную историю российского рынка недвижимости, сообщил «Коммерсантъ».

Ранее риелтор Валерий Летенков спрогнозировал выход на плато по ценам и спросу на рынке вторичной недвижимости в Москве в первом квартале 2023 года.

