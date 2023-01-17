Джерард Батлер обжег лицо кислотой

Джерард Батлер рассказал, что обжег лицо кислотой в ходе съемок фильма «Крушение»

Шотландский актер Джерард Батлер рассказал, что случайно обжег лицо фосфорной кислотой во время съемок фильма «Крушение». Об этом сообщает NME.

Актер, который исполняет в новом триллере роль пилота Броди Торранса, рассказал о случае, который произошел с ним во время съемок сцены, где герой Батлера пытается починить тормоз перед взлетом. «Что бы я ни делал, я умудряюсь навредить себе», — сказал актер.

По словам Батлера, он не понял, что за жидкость была перед ним на съемках. Он также добавил, что все проходило в жаркий день в Пуэрто-Рико, актер сильно потел. «Я потер лицо, и вдруг это [кислота] оказывается у меня в горле. Это у меня во рту. Это у меня на носу. Это в моих глазах», — сказал он.

Жидкостью, с которой работал актер, оказалась фосфорная кислота. «Я просто сгорал заживо», — добавил он, отметив, что боль длилась несколько часов.

В 2017 году Батлер попал в аварию на мотоцикле. Тогда его подрезал автомобиль.