В Москве ребенок попал в больницу из-за фейерверка

В Москве 13-летний ребенок пытался запустить фейерверк и попал в больницу

В Москве 13-летний ребенок пострадал из-за фейерверка, который с друзьями пытался запустить во дворе жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на Щелковском шоссе. Уточняется, что мальчик находился со сверстниками, без сопровождения взрослых. Подростки захотели запустить фейерверк. Подожгли фитили, но не успели отойти на безопасное расстояние. В итоге один из них попал в больницу. Какие именно от получил травмы — не уточняется.

При этом ребенок заверил, что пиротехнику он нашел. Прокуратура Восточного административного округа проводит проверку по факту случившегося.

В начале января в подмосковном Пушкино мужчине оторвало пальцы из-за неудачного взрыва самодельного фейерверка.