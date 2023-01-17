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19:49, 17 января 2023Мир

В Германии признали участие в украинском конфликте

Новый министр обороны ФРГ признал непрямое участие страны в украинском конфликте

Фото: Moritz Frankenberg / dpa / Globallookpress.com

Германия участвует в конфликте на Украине непрямым образом, признал новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Его слова приводит DPA.

«Министерство обороны всегда является большим вызовом — даже в мирное время, а во времена, когда Федеративная Республика Германия участвует в войне, опосредованно, — в особенной мере», — сказал он.

Будущий глава ведомства также заявил, что осознает ответственность и большое значение его назначения на должность.

Ранее Писториус дал первое обещание на посту главы Минобороны. По его словам, он обязуется выполнить поставленные перед ним задачи на 150 процентов.

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Виктория Кондратьева
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