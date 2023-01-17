Попытавшуюся спасти свою собаку россиянку сбил поезд

В Свердловской области поезд сбил женщину, которая пыталась спасти свою собаку

В Свердловской области поезд сбил женщину, которая выбежала на железнодорожные пути, чтобы спасти свою собаку. Об этом сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По данным следователей, это случилось вечером в понедельник, 16 января. Тогда 49-летняя россиянка выгуливала собаку близ железной дороги в Каменске-Уральском. Внезапно для женщины собака вырвала из ее рук поводок и побежала в сторону приближающегося поезда.

Хозяйка животного побежала его спасать и, поняв, что собака не планирует уходить с железной дороги, побежала к ней. Машинист поезда увидел россиянку, но не успел затормозить.

Россиянку доставили в больницу с травмами головы, ее собака не пострадала, пишет Baza в Telegram-канале.

Ранее в Асбесте Свердловской области поезд снес деревянный туалет, в котором в тот момент находилась 49-летняя женщина. Россиянка погибла на месте.